المملكة المتحدة وفنلندا تدينان الهجمات على الصحفيين في لبنان عقب وفاة أمل خليل

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً مشتركاً بين بريطانيا وفنلندا يدين الهجمات على الصحفيين في لبنان، بعد مقتل أمل خليل في غارة إسرائيلية يوم الأربعاء.

وجاء في البيان: يؤدي الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام دورًا أساسيًا في تسليط الضوء على الواقع المدمر للحرب".

أضاف البيان المشترك :"إن الاعتداءات على الصحفيين في لبنان، بمن فيهم الصحفية أمل خليل التي قُتلت في غارة إسرائيلية في 22 أبريل، أمرٌ غير مقبول.. وبصفتنا الرئيسين المشاركين لتحالف حرية الإعلام، تدين المملكة المتحدة وفنلندا بشدة جميع أشكال العنف الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام".

تابع :"ندعو السلطات الإسرائيلية وجميع الأطراف الأخرى إلى بذل قصارى جهدها لضمان تمكّن العاملين في وسائل الإعلام في لبنان من أداء عملهم بحرية وأمان".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارات في ثلاث مناطق بجنوب لبنان ضد ما زعم أنها منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله.

استهدفت الغارات قرى دير الزهراني وكفار رمان والسامية، التي تقع شمال مواقع قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

أعلن دونالد ترامب ، يوم الخميس، تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل ولبنان، لمدة ثلاثة أسابيع. إلا أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار إلا بشكل جزئي، حيث سُجلت هجمات متواصلة منذ بدء الهدنة في 17 أبريل.