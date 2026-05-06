سنتكوم: 52 سفينة غيرت مسارها بسبب حصار الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيّرت مسارها أو عادت أدراجها نتيجة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية إلى نحو 52 سفينة، في مؤشر على تصاعد تأثير الإجراءات العسكرية على حركة الملاحة في المنطقة.



ووفق ما نقلته تقارير إعلامية استنادًا إلى بيانات صادرة عن “سنتكوم”، فإن القوات الأمريكية قامت بتوجيه عشرات السفن لتغيير مسارها بعيدًا عن الموانئ الإيرانية، ضمن تنفيذ الحصار البحري المستمر، حيث كانت الأرقام قد سجلت سابقًا 49 ثم 51 سفينة قبل أن ترتفع إلى أكثر من ذلك مع استمرار العمليات.



ويأتي هذا التطور في سياق عملية عسكرية أوسع أطلقتها الولايات المتحدة تحت اسم “مشروع الحرية”، والتي تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعد تصاعد التوترات والهجمات التي طالت سفنًا تجارية في المنطقة.



وفي هذا الإطار، أكدت “سنتكوم” أن قواتها البحرية تعمل على فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لعبور السفن التجارية، ونشر مدمرات مزودة بأنظمة دفاعية متقدمة لحماية الملاحة الدولية.



كما أشارت القيادة الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات جاءت ردًا على تهديدات وهجمات منسوبة لإيران، تضمنت إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه سفن في الخليج، وهو ما دفع واشنطن إلى تعزيز وجودها العسكري البحري لضمان أمن خطوط التجارة العالمية.



ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الدولي وأسواق الطاقة.