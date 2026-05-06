تقدم إيجابي في تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية

أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجود "تقدم إيجابي" في مسار تبادل الرسائل غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عبر وساطات إقليمية، من بينها دولة قطر.

وأوضح آل ثاني، في تصريحات لصحيفة العربي الجديد، أن الدوحة تواصل لعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مشيراً إلى أن قنوات الاتصال لم تنقطع، وأن هناك مؤشرات مشجعة على تحسن نسبي في وتيرة التفاهمات، رغم استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الجوهرية.

وأشار المسؤول القطري إلى أن الجهود الدبلوماسية تركز حالياً على تخفيف حدة التوتر وتهيئة الأجواء لاستئناف مفاوضات أكثر شمولاً، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وملفات إقليمية أخرى.

كما شدد على أهمية الحوار كخيار استراتيجي لتفادي التصعيد، لافتاً إلى أن أي تقدم—حتى لو كان محدوداً—يُعد خطوة مهمة في ظل التعقيدات الحالية.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط مساعٍ دولية وإقليمية لإحياء المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، بعد تعثر مفاوضات سابقة بشأن الاتفاق النووي.

وتُعد الوساطة القطرية جزءاً من جهود أوسع تبذلها عدة أطراف لتقليل فرص المواجهة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويعكس استمرار تبادل الرسائل بين الجانبين رغبة مشتركة—ولو محدودة—في تجنب التصعيد العسكري، وفتح الباب أمام تفاهمات مرحلية قد تمهد لاتفاقات أوسع مستقبلاً، في حال توافرت الإرادة السياسية لدى الطرفين