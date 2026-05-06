رويترز: إسرائيل فوجئت بتقدم مفاوضات واشنطن وطهران وكانت تجهّز لتصعيد عسكري جديد

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب لم تكن على علم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران، ولم تكن مطلعة على ما أعلن عن إحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين.



وبحسب المصدر، فإن إسرائيل كانت في المقابل تستعد لاحتمال تصعيد عسكري جديد وجولة إضافية من الهجمات ضد إيران.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من صياغة مذكرة تفاهم مختصرة لإنهاء حالة التصعيد، بينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المقترح الأمريكي الجديد “لا يزال قيد الدراسة” لدى طهران.