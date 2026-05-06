ترقب حذر ومصير التهدئة معلق.. طهران تدرس العرض الأمريكي وترامب يلوح بالتصعيد

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث إسماعيل بقائي، أن المقترح الأمريكي الجديد لا يزال قيد الدراسة، مشيراً إلى أن طهران ستنقل موقفها إلى الجانب الباكستاني بعد الانتهاء من مراجعته وتقييمه.

في المقابل، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المبكر الحديث عن مفاوضات مباشرة مع إيران، رغم تقارير تحدثت عن اقتراب التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. كما استبعد إرسال مبعوثين مجدداً إلى باكستان لعقد جولة جديدة من المحادثات.

وفي لهجة تصعيدية، أشار ترامب إلى أن قبول إيران بالمقترح قد ينهي العمليات ويفتح مضيق هرمز، بينما حذر من أن رفضه قد يقود إلى ضربات أكثر شدة من السابق.