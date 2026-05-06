الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
واشنطن بوست: الضربات الإيرانية دمرت 228 هدفا أمريكيا بالشرق الأوسط

هاجر رزق

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الضربات الجوية الإيرانية دمرت أو أتلفت ما لا يقل عن 228 منشأة أو معدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، بحسب RT.


الدمار يفوق اعلانات الحكومة الأمريكية

وشملت الأضرار حظائر طائرات وثكنات ومستودعات وقود وطائرات ومعدات رادار واتصالات ودفاع جوي، في حجم دمار يفوق بكثير ما أعلنته الحكومة الأمريكية سابقا، بحسب تحليل الصحيفة لصور الأقمار الإصطناعية.


 

وبسبب التهديد الإيراني، اضطرت القيادة الأمريكية إلى إخلاء معظم القواعد في المنطقة من أفرادها في بداية الحرب. وأعلن الجيش الأمريكي مقتل سبعة جنود في الهجمات على منشآته (ستة في الكويت وواحد في السعودية)، وإصابة أكثر من 400 جندي حتى أواخر أبريل، بينهم 12 إصابتهم خطيرة.


 

وواجهت الصحيفة صعوبة في الحصول على صور فضائية حديثة، لأن شركتي "فانتور" و"بلانيت" امتثلتا لطلب الحكومة الأمريكية بحجب الصور عن المنطقة أثناء الحرب.


 

 لكن وسائل إعلام إيرانية نشرت صوراً عالية الدقة وثقت الأضرار. وتحققت الصحيفة من صحة 109 صور إيرانية بمقارنتها مع صور نظام "كوبرنيكوس" الأوروبي و"بلانيت"، واستبعد 19 صورة غير حاسمة، ولم يجد أي دليل على تلاعب.


 

ورصد بوست أيضا 10 منشآت متضررة أخرى في صور "بلانيت" لم تظهر في الصور الإيرانية، ليصل إجمالي الأضرار إلى 217 منشأة و11 معدة في 15 موقعاً عسكرياً.


 

وأكد خبراء عسكريون، بينهم مارك كانسيان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الهجمات الإيرانية كانت دقيقة واستهدفت مواقع السكن بهدف إحداث أكبر عدد من الإصابات.


 

وأشاروا إلى أن الجيش الأمريكي قلل من قدرات إيران على الاستهداف، وفشل في التكيف مع حرب الطائرات المسيرة، وترك بعض القواعد غير محمية بشكل كافٍ.


 

وشملت الأضرار معدات حساسة مثل رادارات "باتريوت" و"ثاد"، وطائرات "إي-3 سينتري"، ومواقع اتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومحطات طاقة، وخزانات وقود، وأهدافا "سهلة" مثل صالات رياضية وقاعات طعام. وتوزعت الأضرار بشكل رئيسي في مقر الأسطول الخامس بالبحرين، وفي ثلاث قواعد كويتية.


 

ورجح خبراء أن القواعد في البحرين والكويت تعرضت لأضرار أكبر لأنها سمحت للجيش الأميركي بشن هجمات من أراضيها، بينما رفضت دول خليجية أخرى.


 

ورأى المحللون أن القوات الإيرانية أظهرت مرونة فاقت التوقعات الأميركية، وأن خطط واشنطن قللت من عمق الاستخبارات الإيرانية لاستهداف البنى التحتية الأميركية الثابتة. كما استُنفدت مخزونات الدفاع الجوي الأميركية والإسرائيلية بشكل كبير، حيث استخدم الجيش الأميركي نحو 53% من صواريخ "ثاد" و43% من صواريخ "باتريوت" خلال الحرب.


 

ونتيجة لذلك، يدرس المخططون العسكريون خيارات صعبة: إما سحب القوات إلى مواقع أكثر أماناً مع تقليص قدرتها القتالية، أو الإبقاء على القواعد كما هي وقبول المزيد من الإصابات. وقد انتقل مقر الأسطول الخامس بالفعل إلى قاعدة "ماكديل" الجوية في فلوريدا، ومن غير المرجح عودة القوات إلى بعض القواعد الإقليمية بأعداد كبيرة في المستقبل القريب.

