نواف سلام يطالب بوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان

أكد ‏رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن بيروت ستعيد النظر في خطة حصر السلاح وتطويرها.

وأشار ‏رئيس الحكومة اللبنانية في تصريحات له، الى ان وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي هو الحد الأدنى المطلوب في المفاوضات.

وقال ‏رئيس الحكومة اللبنانية: نحن بحاجة لقوة دولية في جنوب لبنان للمراقبة ورفع التقارير والتوثيق.

وأضاف: الدعم العربي والدولي وحقنا المشروع في الأرض عناصر قوة لبنان في المفاوضات.

وتابع ‏رئيس الحكومة اللبنانية: أي اجتماع رفيع المستوى مع إسرائيل بحاجة لتحضير كبير.. وأي اجتماع رفيع مع إسرائيل يجب أن يكون مرتبطا بتحقيق تقدم بالمفاوضات.

وختم ‏رئيس الحكومة اللبنانية: الاجتماع الرفيع مع الجانب الإسرائيلي يجب أن يأتي عقب الاتفاق على مخرجاته.. والمفاوضات تهدف لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان.