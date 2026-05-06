نواف سلام يطالب بوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن بيروت ستعيد النظر في خطة حصر السلاح وتطويرها.
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية في تصريحات له، الى ان وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي هو الحد الأدنى المطلوب في المفاوضات.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية: نحن بحاجة لقوة دولية في جنوب لبنان للمراقبة ورفع التقارير والتوثيق.
وأضاف: الدعم العربي والدولي وحقنا المشروع في الأرض عناصر قوة لبنان في المفاوضات.
وتابع رئيس الحكومة اللبنانية: أي اجتماع رفيع المستوى مع إسرائيل بحاجة لتحضير كبير.. وأي اجتماع رفيع مع إسرائيل يجب أن يكون مرتبطا بتحقيق تقدم بالمفاوضات.
وختم رئيس الحكومة اللبنانية: الاجتماع الرفيع مع الجانب الإسرائيلي يجب أن يأتي عقب الاتفاق على مخرجاته.. والمفاوضات تهدف لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان.