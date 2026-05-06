الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 25 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأربعاء" أنه هاجم 25 هدفا لحزب الله فى جنوب لبنان الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي -وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية - إن الأهداف شملت مخزنا للأسلحة ومنشآت عسكرية، وبنية تحتية أخرى.، مشيرا إلى أنه اعترض خلال الليل، طائرة مسيرة فوق جنوب لبنان بعد اقترابها من منطقة يتمركز فيها جنود إسرائيليون.

وأوضح أن حزب الله أطلق عدة صواريخ وطائرات مسيرة وقذائف هاون باتجاه جنوده في جنوب لبنان يوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ منذ 26 أبريل الماضي، إلا أن التطورات الميدانية المتلاحقة في جنوب لبنان تعكس واقعاً أمنياً هشاً، مع استمرار الغارات والاستهدافات الإسرائيلية بشكل شبه يومي.