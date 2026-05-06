إصابة جنديين إسرائيليين بنيران حزب الله.. و٤ شهداء في لبنان

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين إثر إطلاق حزب الله مسيرات نحو قواته العاملة في جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي: بدأنا بمهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان.

فيما افاد حزب الله بانه استهدف بمسيرة مركزا قياديا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة وحقق إصابة.

كما قال حزب الله: استهدفنا بمسيرة آلية هامر إسرائيلية في بلدة دير سريان جنوبي لبنان وحققنا إصابة.

وخلال ذلك كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 4 شهداء وسقوط 5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع شرقي البلاد.