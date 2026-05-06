كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" نجحت في تحسين مواقعها بطول الجبهة الأمامية، حيث كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 130 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية ، في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 210 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 180 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" سيطرت على مواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 290 جنديا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وواصلت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 280 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 35 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.