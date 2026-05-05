"الدفاع الروسية": إسقاط 289 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "الثلاثاء"، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ، خلال الليل ، 289 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية، "إن الطائرات المسيرة أُسقطت فوق مقاطعات بريانسك، وبيلغورود، وفورونيج، وكورسك، وكالوغا، وسمولينسك، وأوريول، وتفير، وتولا، وريازان، وبسكوف، ونوفغورود، ولينينغراد، وروستوف، وفولغوغراد، ومنطقة موسكو، والقرم وتتارستان، وإقليم كراسنودار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 507 طائرات مسيرة، و8 قنابل جوية، و7 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع أطلقتها قوات كييف.