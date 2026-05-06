الدفاع الروسية تعلن تدمير 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 53 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من مناطق روسيا خلال الليلة الماضية.

في خطوة جديدة ضمن مساعي خفض التصعيد ووقف الحرب، أعلنت أوكرانيا وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار مع روسيا بدأت منتصف ليل أمس ويستمر حتى اليوم ، في مبادرة تهدف إلى اختبار نوايا موسكو بشأن التهدئة وإمكانية وقف العمليات القتالية.

وأفاد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، بأن أوكرانيا أعلنت وقفًا لإطلاق النار بدأ منتصف ليل أمس ويستمر حتى اليوم، وذلك بناءً على مبادرة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.



وأوضح المراسل أن كييف تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تأكيد موقفها الداعي لإنهاء الحرب، خاصة مع اقتراب ما يُعرف بـ"يوم النصر" في روسيا.

وأشار إلى أن أوكرانيا رفضت مقترحًا روسيًا سابقًا بهدنة خلال يومي 8 و9 مايو، وبدلًا من ذلك حددت يومي 5 و6 من الشهر الجاري لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذّر من أنه في حال عدم التزام روسيا بالهدنة، فإن كييف قد تتجه إلى تصعيد عسكري، يشمل تنفيذ ضربات صاروخية بعيدة المدى، مؤكدًا أن القتال سيستمر في حال عدم وجود مؤشرات جدية على التهدئة من الجانب الروسي.