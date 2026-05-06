صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه استعرض مع نظيره الصيني كيفية إنهاء الحرب وقضايا البرنامج النووي والعقوبات ومضيق هرمز والمفاوضات.

وأضاف عراقجي: الأصدقاء الصينيون يعتقدون أن إيران بعد الحرب تختلف عما كانت عليه قبلها.

وأفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني بأنه مع زوال تهديد المعتدين وفي ضوء الإجراءات الجديدة سيصبح العبور الآمن والمستقر من هرمز ممكنا.

وقالت بحرية الحرس الثوري: نشكر مالكي السفن الراسية في الخليج على تعاونهم في عبور مضيق هرمز وفقا للوائح الإيرانية.

