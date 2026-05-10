عبر باكستان.. إيران ترسل اليوم ردها على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب

أعلنت وكالة “إرنا”، عن إرسال إيران لردها على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، اليوم “الأحد”، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.

وأشارت الوكالة إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة وبناء على الخطة الإيرانية المقترحة ستركز على قضية إنهاء الحرب في المنطقة.

وجاء في بيان الوكالة: "تم اليوم إرسال رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على آخر نص اقترحته أمريكا لإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني".

و في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إنه لا يرغب بالتعليق على رسالة الرد الإيرانية الأخيرة.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قد أعلن عدة مرات أن وجهات النظر والملاحظات الإيرانية بشأن المقترحات الأمريكية سيتم إرسالها بعد استكمال دراستها وصياغتها النهائية.

وبحسب مراقبين، فإن جواب ترامب يشير إلى عدم رضاه إما عن تأخر الرد الإيراني، أو عن فحوى الرد المتوقع، ما يدلل على استمرار الغموض حول مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران ويفتح الباب أمام استئناف القتال.