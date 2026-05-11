حزب الله يحاول إسقاط مقاتلة إسرائيلية جنوب لبنان وصفارات الإنذار تدوي قرب عتليت

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن محاولة حزب الله استهداف طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أثناء تحليقها في أجواء جنوب لبنان، ما أدى إلى إطلاق صاروخ اعتراضي من داخل إسرائيل وتفعيل صفارات الإنذار في منطقة نيفي يام قرب عتليت.



وذكرت صحيفة “معاريف” أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية رصدت إطلاق صاروخ أرض-جو باتجاه الطائرة، قبل أن يتم اعتراضه بصاروخ دفاعي أُطلق من الأراضي الإسرائيلية، في حادثة أثارت حالة استنفار قرب مواقع حساسة، بينها قاعدة بحرية ومنصة غاز.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن الطائرة لم تتعرض لأي إصابة، مؤكداً أن “الإنذارات فُعّلت عقب محاولة اعتراض صاروخ أُطلق باتجاه طائرة لسلاح الجو كانت تنفذ نشاطاً عملياتياً في جنوب لبنان”، وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.



وفي سياق متصل، أفادت التقارير بإصابة ثلاثة جنود من لواء جولاني خلال عملية عسكرية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، إثر هجوم بطائرة مسيرة، كما شهدت عملية إجلاء المصابين حادثاً فنياً بعدما دخل غطاء إنقاذ معدني إلى محرك إحدى المروحيات العسكرية، ما أدى إلى تعطله أثناء عملية الإخلاء.