الاتحاد يحسم الجدل حول أزمة مكاري يونان: اللاعب مقيد بالفريق ولا وجود لأي تمييز

حسم نادي الاتحاد السكندري الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن تعرض اللاعب الناشئ مكاري يونان للتمييز خلال اختبارات قطاع الناشئين، مؤكدًا أن اللاعب اجتاز جميع مراحل الاختبارات بنجاح، وتم اختياره رسميًا للانضمام إلى فريق مواليد 2013.

وقال محمد نور، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، إن الواقعة بدأت بعدما تقدم والد اللاعب بشكوى أفاد خلالها بأن أحد المدربين سأل نجله عن اسمه، ثم أدلى بعبارة فُهمت من الأسرة على أنها تحمل شبهة تمييز، وهو ما دفع إدارة القطاع إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على حقيقة ما حدث.

وأوضح نور أنه استدعى المدرب المسؤول لسماع أقواله، حيث أكد الأخير أن الحديث لم يكن يحمل أي إساءة أو تفرقة، وإنما جاء في إطار المزاح أثناء سير الاختبارات، نافيًا تمامًا توجيه أي عبارات تمييزية للاعب.

وأضاف أن إدارة النادي عقدت جلسة مع أسرة مكاري يونان بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد السكندري، جرى خلالها استعراض تفاصيل الواقعة والرد على جميع استفسارات الأسرة، مع التأكيد على رفض النادي القاطع لأي شكل من أشكال التمييز، وأن معيار الاختيار داخل قطاع الناشئين يعتمد فقط على المستوى الفني والموهبة.

وأشار رئيس قطاع الناشئين إلى أن مكاري سبق له اللعب ضمن فرق القطاع في الموسم الماضي، كما نجح هذا الموسم في اجتياز المراحل الثلاث للاختبارات، لافتًا إلى أنه تم قيده ضمن الفريق، ومن المقرر أن تحضر أسرته خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات التسجيل الرسمية.

وأكد نور أن الأزمة انتهت عقب جلسة التوضيح، بعدما أبدت أسرة اللاعب تفهمها للملابسات، مشددًا على أن الاتحاد السكندري نادٍ يفتح أبوابه لجميع اللاعبين دون تفرقة، ويحرص على ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، متمنيًا التوفيق لمكاري يونان وأن يكون أحد العناصر المميزة في صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.