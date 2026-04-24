إيمان يوسف: عشقت الفن منذ الطفولة وأوازن بين التمثيل العمل في الهندسة

كشفت الفنانة إيمان يوسف عن كواليس بداياتها الفنية، مؤكدة أن حبها للفن بدأ منذ سنوات الطفولة، حيث كانت شغوفة بالتمثيل والمشاركة في الأنشطة الفنية المختلفة، وهو ما ساهم في تشكيل وعيها الفني مبكرًا.

وفي لقاء لموقع «صدى البلد»، أوضحت إيمان يوسف أنها لم تتخلَّ عن طموحها العلمي بالتوازي مع مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها نجحت في الجمع بين التمثيل و العمل في مجال الهندسة، وهو ما تطلب منها قدرًا كبيرًا من التنظيم والالتزام.



وأضافت أن التوفيق بين المجالين لم يكن سهلًا، خاصة مع ضغوط الدراسة ومتطلبات التصوير، لكنها حرصت دائمًا على تحقيق التوازن بينهما، إيمانًا منها بأهمية تطوير نفسها على المستويين الفني والعلمي.



وأشارت إلى أن دعم أسرتها كان له دور كبير في استمرارها، حيث شجعوها على تحقيق حلمها في التمثيل دون إهمال عملها في الهندسة ، وهو ما منحها دفعة قوية للاستمرار في كلا المسارين.

واختتمت إيمان يوسف حديثها بالتأكيد أنها تسعى لتقديم أعمال فنية مميزة تعبر عن موهبتها، إلى جانب استكمال عملها في الهندسة