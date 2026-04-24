قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مربى الخوخ في المنزل.. طريقة سهلة وطعم ينافس الجاهز

ريهام قدري

مربى الخوخ من أشهى أنواع المربى التي تفضلها الكثير من الأسر، خاصة مع موسم الخوخ الطازج، إذ تجمع بين الطعم الحلو والقوام الناعم، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة وبدون مواد حافظة.

 


مكونات مربى الخوخ:


1 كيلو خوخ طازج
750 جرام سكر
عصير ليمونة
نصف كوب ماء
طريقة التحضير: في البداية، يُغسل الخوخ جيدًا ويُقشّر ثم يُقطّع إلى مكعبات صغيرة بعد إزالة النواة. 

يوضع الخوخ في إناء على النار مع نصف كوب الماء ويُترك حتى يبدأ في الغليان ويصبح طريًا.


بعد ذلك، يُضاف السكر تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يذوب تمامًا، ثم يُترك الخليط على نار هادئة مع إزالة الرغوة التي تظهر على السطح لضمان نقاء المربى.
يُضاف عصير الليمون في النهاية، ويُترك المزيج حتى يثقل قوامه ويصل إلى القوام المطلوب، ثم يُرفع من على النار ويُترك ليبرد.
نصائح لنجاح مربى الخوخ:
يُفضل استخدام خوخ ناضج للحصول على طعم غني.
يمكن طحن جزء من الخوخ للحصول على قوام ناعم حسب الرغبة.
يُحفظ المربى في برطمانات زجاجية معقمة لضمان مدة صلاحية أطول.


فوائد مربى الخوخ:

 يحتوي الخوخ على فيتامينات مهمة مثل فيتامين C، ويساعد في تعزيز المناعة وتحسين الهضم، ما يجعله خيارًا صحيًا عند تناوله باعتدال.
بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك تحضير مربى خوخ منزلي بطعم مميز يضاهي المنتجات الجاهزة ويمنح أسرتك تجربة لذيذة وآمنة.

مربى الخوخ طريقة مربي الخوخ الخوخ موسم الخوخ

