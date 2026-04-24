تحقيق أمريكي بسبب اتهامات بتمييز ضد طلاب يهود ونشاطات مؤيدة لفلسطين

أطلقت وزارة التعليم الأمريكية تحقيقا مع إدارة التعليم في مدينة نيويورك، على خلفية شبهات تتعلق بانتهاك قانون الحقوق المدنية واتهامات بممارسة تمييز ضد طلاب يهود.



ووفقا لشكاوى قُدمت إلى الوزارة، فإن بعض موظفي إدارة التعليم في المدينة شاركوا في تنظيم ندوات تحت عنوان “معلمو نيويورك من أجل فلسطين”، تضمنت محتوى وُصف بأنه مثير للجدل، واعتُبر من قبل مقدمي الشكاوى أنه يحمل مضامين سياسية حساسة يتم طرحها داخل بيئة تعليمية تضم أطفالًا صغار السن.



من جانبها، قالت مساعدة وزير التعليم الأمريكي كيمبرلي ريتشي إن الوزارة لن تتهاون مع أي ادعاءات تتعلق بمعاداة السامية داخل المدارس، مؤكدة أن التحقيق يهدف إلى ضمان عدم تعرض أي طالب للتمييز أو المضايقات على أساس ديني أو عرقي.