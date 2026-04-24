قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الناشئين يهزم الجزائر ودياً بهدف نظيف

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
إسلام مقلد

نجح منتخبنا الوطني، مواليد 2009 بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، في الفوز على نظيره الجزائري بهدف نظيف، أحرزه آدم يوسف، في الدقيقة 85 في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم، على أحد ملاعب مشروع الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأبدى حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب الناشئين، سعادته بالأداء والروح العالية والإصرار على الفوز حتى اللحظات الأخيرة، مؤكداً أن المباراة كانت أمام منافس قوي، وهو ما يزيد من الاستفادة الفنية من مثل هذه المباريات، في برنامج استعدادات الفراعنة الصغار لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، التي ستنطلق في المغرب في 13 مايو المقبل.

وشهدت المباراة اليوم، حضور المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمشرف على المنتخب، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، وأحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق وحمادة صدقي، رئيس قطاع الناشيئن بنادي زد.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر سيواجه الجزائر ودياً في مواجهة ثانية، يوم 27 أبريل الحالي.

الجزائر مجمع المنتخبات الوطنية السادس من أكتوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

