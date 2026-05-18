سيارات هاتشباك 2026 كهربائية جديدة

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الهاتشباك موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه سبارك اى فى، واركفوكس تي 1، وبى واى دى دولفن، ودونج فنج بوكس، وجيلي اي اكس 2 .

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

تنتج سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 41 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 395 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 749 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

دونج فنج بوكس موديل 2026

عزم دوران سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 يصل إلي 160 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 430 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 870 ألف جنيه .

بى واى دى‬ دولفن موديل 2026

قوة سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2026 تصل إلي 74 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها عزم دوران 39 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 300 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .

اركفوكس تي 1 موديل 2026

تستمد سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 425 كم/ساعة، وبها عزم دوران 176 نيوتن/متر، وبها قوة 95 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 140 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 924 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

يمكن لسيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 ان تقوم بقطع مسافة 360 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتنتج قوة 101 حصان، وبها بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتوافر سيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .