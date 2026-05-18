مأساة لا تنتهي.. حصيلة شهداء غزة تتجاوز 72 ألفًا وسط كارثة إنسانية
طبيب الأهلي: حالة ييس توروب مطمئنة
تقارير إنجليزية: محمد صلاح كان مستعدا للبقاء في ليفربول بشرط
زعم أنهم يرغبون في توقيع اتفاق.. ترامب للإيرانيين : هل أنتم مجانين
وكيل مجلس النواب: مصر حريصة على دعم الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية
منشور غامض لـ توفيق عبد الحميد يثير قلق الجمهور.. ويسري الفخراني يطالب بدعمه: من حقه نطمئن عليه
عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى
فى حوار لـ صدى البلد.. أحمد كريمة يوضح فضل العشر الأوائل من ذى الحجة وكيفية اغتنامها بالطريقة الصحيحة
وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لتوحيد موقف مجموعة السبع ضد تمويل إيران
رئيس النواب الليبي أمام النواب المصري: مصر شعاع الأمل والاستقرار بالمنطقة والداعم لوحدة ليبيا وشعبها
النصر بين صدمة آسيا وضغط الدوري.. هل ينجو "العالمي" من الانهيار في اللحظة الأخيرة؟
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026
تكنولوجيا وسيارات

سيارات هاتشباك 2026 كهربائية جديدة

سيارات هاتشباك 2026 كهربائية
سيارات هاتشباك 2026 كهربائية
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الهاتشباك موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه سبارك اى فى، واركفوكس تي 1، وبى واى دى دولفن، ودونج فنج بوكس، وجيلي اي اكس 2 .

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

تنتج سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 41 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 395 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 749 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

دونج فنج بوكس موديل 2026

عزم دوران سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 يصل إلي 160 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 430 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج بوكس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 870 ألف جنيه .

بى واى دى‬ دولفن موديل 2026

قوة سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2026 تصل إلي 74 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها عزم دوران 39 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 300 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بى واى دى‬ دولفن موديل 2026

تباع سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .

اركفوكس تي 1 موديل 2026

تستمد سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 425 كم/ساعة، وبها عزم دوران 176 نيوتن/متر، وبها قوة 95 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 140 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اركفوكس تي 1 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 924 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

يمكن لسيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 ان تقوم بقطع مسافة 360 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتنتج قوة 101 حصان، وبها بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

تتوافر سيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

