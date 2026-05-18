سيارات دفع رباعي 2026 في السعودية

يتوافر داخل سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات موديل 2026 التي تعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: تويوتا لاندكروزر، ونيسان باترول، وجي إم سي يوكن، وشيفروليه تاهو، وجريت وول تانك 300 .

تويوتا لاندكروزر موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 409 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا لاندكروزر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 230 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 350 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 402 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 424ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 489 ألف ريال سعودي .

نيسان باترول موديل 2026

تستمد سيارة نيسان باترول موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 495 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان باترول موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 270 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 320 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 358 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 345 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 369 ألف ريال سعودي .

جي إم سي يوكن موديل 2026

قوة سيارة جي إم سي يوكن موديل 2026 تصل إلي 355 حصان، وبها عزم دوران 518 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 5300 سي سي .

جي إم سي يوكن موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جي إم سي يوكن موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 278 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جي إم سي يوكن موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 332 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جي إم سي يوكن موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 356 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة جي إم سي يوكن موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 405 ألف ريال سعودي .

شيفروليه تاهو موديل 2026

عزم دوران سيارة شيفروليه تاهو موديل 2026 يصل إلي 518 نيوتن/متر، وبها قوة 355 حصان، ومحرك سعة 5300 سي سي، ومقترن بها علبة تروس اوتوماتيك .

شيفروليه تاهو موديل 2026

يتراوح سعر سيارة شيفروليه تاهو موديل 2026 في سوق السيارات السعودي من 235 ألف ريال سعودي، ويصل إلي 360 ألف ريال سعودي .

جريت وول تانك 300 موديل 2026

زودت سيارة جريت وول تانك 300 موديل 2026 بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 224 حصان، وبها عزم دوران 387 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جريت وول تانك 300 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جريت وول تانك 300 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 149 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جريت وول تانك 300 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 158 ألف ريال سعودي .