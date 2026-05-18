ضربة إسرائيلية.. اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي و ابنته قرب بعلبك اللبنانية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بلبنان باغتيال شخصان بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ليل الأحد الاثنين بضربة إسرائيلية قرب مدينة بعلبك في شرق لبنان، مع مواصلة إسرائيل ضرباتها رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله.

وأضافت الوكالة الوطنية بأن ضربة إسرائيلية استهدفت عند منتصف الليل "شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك لجهة المدخل الجنوبي، ما أدى إلى استشهاد القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته الشابة راما".

و من جانبها، نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الشهيد القائد في سرايا القدس- الساحة اللبنانية، وائل محمود عبد الحليم "أبو أسامة" 54 عام.

وقالت في بيان لها، إنه ارتقى شهيداً إثر استهدافٍ غادر طال منزله منتصف ليلة الأحد 18 مايو 2026 في مدينة بعلبك شرقي لبنان، لتسفر جريمة الاغتيال عن استشهاده برفقة ابنته راميا، وجرح عدد من أفراد أسرته الآمنين.

وخرجت مظاهرة غاضبة في مخيم الجليل بلبنان بعد اغتيال الاحتلال للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته راما بقصف على بعلبك.

وأصيب عدد من الأشخاص في الاستهداف ذاته، فيما لم يبلغ عن حصيلة نهائية للاستهداف.

ويأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل الماضي، والذي جرى تمديده يوم الجمعة، لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو المقبل.