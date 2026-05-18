المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يستقبل وفدا من ملكات جمال البحر المتوسط.. شاهد

استقبل المتحف اليوناني الروماني وفدًا من المتسابقات المصريات المشاركات في مسابقة “Miss Mediterranean”، وذلك على هامش تواجدهن بمدينة الإسكندرية.

أبرز المقتنيات وقيمتها التاريخية في المتحف اليوناني الروماني

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، واستمعت المتسابقات إلى شرح مفصل عن المتحف وأبرز المقتنيات به وقيمتها التاريخية والحضارية.

وأعربت المتسابقات عن إعجابهن بالمستوى التنظيمي للمتحف ودقة العرض المتحفي، مشيدات بما يضمه من كنوز أثرية نادرة تمثل جانبًا مهمًا من تاريخ وعراقة مدينة الإسكندرية.

وفي ختام الزيارة، التقطت المشاركات عددًا من الصور التذكارية داخل أروقة المتحف، تعبيرًا عن سعادتهن بهذه التجربة الثقافية المميزة.