البنتاجون يفتح تحقيقا في عمليات قتلى الكاريبي

فتحت وزارة الحرب الأمريكية عبر هيئة الرقابة الداخلية في (البنتاجون) تحقيق بشأن الضربات في الكاريبي.

ويستهدف التحقيق من قبل البنتاجون معرفة ما إذا كانت الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب في منطقة البحر الكاريبي قد التزمت بإرشادات الاستهداف.

يأتي ذلك وسط تأكيدات من مراقبين بأن تلك الهجمات كانت غير قانونية، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبيرج.





وقال مكتب المفتش العام، في بيان نقلته وكالة بلومبيرج، إن القرار يشمل نطاق هذا التقييم العملية المشتركة للسفن المستهدفة داخل نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية، وذلك في إطار عملية الرمح الجنوبي.

وقتل الجيش الأمريكي، ما لا يقل عن 177 شخصا في ضربات دمرت 53 قاربا ضمن حملة تقول واشنطن إنها تهدف إلى كبح تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ونجا من تلك الضربات 15 شخصا، كما احتجزت البحرية الأمريكية 2 منهم لفترة قصيرة قبل إعادتهما إلى بلديهما.