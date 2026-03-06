ميمي جمال: حبيت حسن مصطفى بسبب الكيميا بيننا.. وكنت أخشى الإنجاب في بداية الزواج

كشفت الفنانة ميمي جمال، تفاصيل علاقتها بزوجها الراحل الفنان حسن مصطفى، مؤكدة أن مشاعر الحب بينهما بدأت بسبب حالة التفاهم والانسجام الكبير الذي جمعهما منذ البداية، قائلة إن والدتها توفيت وهي صغيرة، وهو ما جعلها تشعر دائمًا بالحاجة إلى شخص يستمع إليها ويشاركها تفاصيل حياتها.

وأشارت، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها وجدت هذا الشعور مع حسن مصطفى، حيث كانت هناك "كيميا" خاصة بينهما.

وأضافت ميمى جمال أنها كانت تحكي له كل تفاصيل حياتها، موضحة أنها اكتشفت أنه زوج شقيقة زميل والدها، الأمر الذي جعل العلاقة بينهما أقرب، مؤكدة أنها أحبّت الصحبة التي جمعتهما، ووصفتها بأنها "كوكتيل" مميز من التفاهم والراحة، موضحة أنها وزوجها عاشا في بداية حياتهما الزوجية دون إنجاب أطفال، قائلة إنها لم تكن ترغب في الإنجاب في البداية، لأنها كانت تريد أولًا أن ترى شكل العلاقة بينهما وتطمئن لاستقرارها.

وأشارت ميمى جمال إلى أنها كانت تخشى فكرة الإنجاب في البداية، لكنها بعد ذلك قررت خوض التجربة، مؤكدة أنها أنجبت توأم بعد فترة من الزواج.