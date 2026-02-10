قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أستاذتى العظيمة بحبك.. هند صبري تغازل ميمي جمال

ميمي جمال و هند صبري
ميمي جمال و هند صبري
منار نور   -  
علا محمد

أشادت النجمة هند صبري بالفنانة القديرة ميمي جمال، التي تشاركها البطولة في أحداث مسلسل منّاعة، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2026 على شاشة قنوات الشركة المتحدة.


ونشرت ميمي جمال عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام صورة تجمعها مع هند صبري من كواليس التصوير، لترد الأخيرة عليها بكلمات مليئة بالاحترام و المودة قائلة: يا أستاذتي العظيمة أنا بحبك، معبرة عن تقديرها الكبير لميمي جمال.


بوستر مسلسل مناعة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “مناعة” البوستر الرسمي من بطولة الفنانة هند صبري وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى ٢٠٢٦.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

النجمة هند صبري هند صبري الفنانة القديرة ميمي جمال ميمي جمال مسلسل منّاعة أحداث مسلسل منّاعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

جوهر نبيل

كأس العالم والتجنيس على طاولة وزير الرياضة.. ملفات ساخنة تنتظر جوهر نبيل

مصطفي شوبير

أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حراسة المرمى في الأهلي

دوري السوبر لسيدات السلة

تعرف على مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري السوبر لسيدات السلة

بالصور

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد