رئيس مجلس إدارة إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أقطاي

كشف أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي حقيقة رغبة الأهلي في ضم أقطاي عبدالله نجم الفريق.

وأكد الشريعي في تصريحات تليفزيونية :"الأهلي لم يفاوضني لضم أقطاي عبدالله سواء بطريق مباشر أو عن طريق وكيل أو صديق أو حبيب".

وتابع :" وأما بخصوص توقيع اللاعب للأهلي، فهذا لم يحدث فإدارة الأهلي محترمة ومحترفة وتقدر علاقاتها بالأندية وخصوصا إنبي".

وأكمل :" ولا فائدة من توقيع اللاعب على أي عقود بغض النظر عن عدم قانونيتها فهي والعدم سواء".

وتابع :" اللاعب عقده ممتد مع إنبي 4 مواسم والقول الفصل في أي تعاقد هو موافقة إدارة إنبي ما دون ذلك ليس له أي معنى".

وأكمل :" نرحب بأي تفاوض سواء الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو أي ناد يقدر استثمارات الإدارة في اللاعب واحتياجتهم الفنية له، وهذا جزء من أهداف إدارة إنبي ونوعية تعاقدتها في انتقال لاعبيها".