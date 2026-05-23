توروب يفرض شروطه.. إيميل يربك حسابات الأهلي بعد ضياع الدوري

شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة بشأن رحيل ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد انتهاء موسم 2026 وخروج الفريق صفر اليدين من البطولات التي شارك فيها، إضافة إلى ضياع مركز الوصافة وضياع مقعد المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم.

ورفض ييس توروب الرحيل عن النادي الأهلي عبر وكيله، مشددا على أن عقده يتبقى به عامان وهدد بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما طالب الدنماركي توروب بحجز تذكرة للعودة إلى القاهرة مرة أخرى بعد قضاء فترة راحته.

وأوصى المدير الفني للنادي الأهلي بضرورة إبلاغه بمعسكر الإعداد ومدته وجميع التفاصيل الخاصة به.

وحدد ييس توروب قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية (الميركاتو الصيفي)، وشدد على ضرورة إبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوف المارد الأحمر، كما طلب متابعته والرد عليه على جميع الطلبات خلال فترة إجازته لحين عودته من جديد.