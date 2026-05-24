ضبط نصف طن دواجن غير صالحة الاستهلاك في المنوفية | صور

قاد فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية حملة رقابية موسعة على محلات بيع الدواجن، بالتنسيق الكامل مع الطب البيطري، والتموين لضمان سلامة المعروض وحماية صحة المواطنين.

وذلك بتواجد الدكتور عبد الباسط النديم مدير الطب البيطرى والدكتور اشرف زينهم رئيس قسم المجازرو عبدالله سند مفتش رقابة تموينية.

وشهدت الحملة تشديدًا في إجراءات الفحص والمتابعة لكميات الدواجن المعروضة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي تداول غير مطابق للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة على ضبط كميات تترواح بين نصف طن مجهول المصدر وغير قابل للاستخدام الادامى

وأكدت المتابعة استمرار الحملات بشكل يومي خلال الفترة المقبلة، لفرض الانضباط داخل الأسواق وتوفير منتجات آمنة للمواطنين مع اقتراب موسم العيد.