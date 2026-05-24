تفاصيل جولة وزير التخطيط في محافظة المنوفية ضمن جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وزير التخطيط ومحافظ المنوفية
كتبت مروة فاضل

في إطار جهود وزارة التخطيط للمتابعة الميدانية لمشروعات التنمية بمحافظة المنوفية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء رؤية مصر 2030..

جولة وزير التخطيط  بالمنوفية 

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعًا مع اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، في مستهل زيارته للمحافظة .

واستعرض مسئولو المحافظة الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية بمحافظة المنوفية لتحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة الموارد الذاتية والاهتمام بالطاقة النظيفة، وتطوير العنصر البشري، كما تم استعراض تفاصيل خطة التنمية 25/2026 ومشروعاتها في مجال الطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية والمحلية، والتنمية الحضرية والريفية، ونسب التنفيذ التي تجاوزت 90% في ضوء الحرص على إنجاز المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بكفاءة في ضوء حوكمة الاستثمارات العامة بالمحافظة.

أولويات خطة التنمية بالمحافظة للعام المالي المقبل

كما شهد الاجتماع استعراض أولويات خطة التنمية بالمحافظة للعام المالي المقبل 26/2027، التي تتضمن 84 مشروعًا في قطاعات رئيسية منها البنية الأساسية والطرق، وتحسين الأحوال البيئية، والتنمية الحضرية والريفية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على تلبية احتياجات محافظة المنوفية لتمضي في جهود تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة على صعيد البنية الأساسية وقطاع الصحة والتعليم ومعالجة المياه، مؤكدًا على توجهات الدولة، بضرورة أن تنعكس جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي على جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

استمرار جهود حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار جهود حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق وضمان توجيه الموارد للمشروعات ذات الأولوية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وفي ذات الوقت الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات التنمية وإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل.

ووجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قيادات الوزارة بضرورة دراسة الاحتياجات الفعلية للمحافظة خاصة في القطاعات الحيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بما يدعم جهود المحافظة في تطوير مشروعات معالجة المياه.

وجه الوزير خلال الجولة بصرف دعم لوجستي عاجل للمراكز التكنولوجية بالمحافظة  يضم (25) جهازا و يشمل: 15 ماسحاً ضوئياً (سكانر) و 10 طابعات، و3 وحدات لتنظيم الدور.

وتستهدف هذه الخطوة رفع الكفاءة التشغيلية للمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وتسريع الدورة المستندية لمعاملات المواطنين؛ ولا سيما طلبات التصالح، وتراخيص المحال العامة، وطلبات توصيل المرافق المدارة بالتنسيق مع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة."

من جانبه أكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، على أن المحافظة تمضى بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية وفق رؤية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية الموجهة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز من خلال المرور الميداني بكافة مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة وتقديم الدعم وتذليل أية معوقات بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

كما أكد محافظ المنوفية حرصه الكامل على التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعزيز جهود التنمية الشاملة وتعظيم الاستثمارات الحكومية والموارد المتاحة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر وبما يضمن انعكاس التحسن الاقتصادي بشكل مباشر علي جودة حياة المواطن في مختلف المجالات.

وأهدي محافظ المنوفية درع المحافظة لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقديراً للتعاون المثمر وودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة. 

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

