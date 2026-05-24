وزير التخطيط: موازنة 26/2027 تتضمن تنفيذ 84 مشروعًا في قطاعات رئيسية بالمنوفية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعًا مع اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، في مستهل زيارته للمحافظة، في إطار جهود الوزارة للمتابعة الميدانية لمشروعات التنمية بالمحافظة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء رؤية مصر 2030.

تحسين جودة حياة المواطنين

واستعرض مسئولو المحافظة الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية بمحافظة المنوفية لتحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة الموارد الذاتية والاهتمام بالطاقة النظيفة، وتطوير العنصر البشري، كما تم استعراض تفاصيل خطة التنمية 25/2026 ومشروعاتها في مجال الطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية والمحلية، والتنمية الحضرية والريفية، ونسب التنفيذ التي تجاوزت 90% في ضوء الحرص على إنجاز المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بكفاءة في ضوء حوكمة الاستثمارات العامة بالمحافظة.

كما شهد الاجتماع استعراض أولويات خطة التنمية بالمحافظة للعام المالي المقبل 26/2027، التي تتضمن 84 مشروعًا في قطاعات رئيسية منها البنية الأساسية والطرق، وتحسين الأحوال البيئية، والتنمية الحضرية والريفية.

البنية الأساسية

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على تلبية احتياجات محافظة المنوفية لتمضي في جهود تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة على صعيد البنية الأساسية وقطاع الصحة والتعليم ومعالجة المياه، مؤكدًا على توجهات الدولة، بضرورة أن تنعكس جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي على جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

الاستثمارات العامة

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار جهود حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق وضمان توجيه الموارد للمشروعات ذات الأولوية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وفي ذات الوقت الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات التنمية وإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل.

دراسة الاحتياجات الفعلية

ووجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قيادات الوزارة بضرورة دراسة الاحتياجات الفعلية للمحافظة خاصة في القطاعات الحيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بما يدعم جهود المحافظة في تطوير مشروعات معالجة المياه.

المراكز التكنولوجية

وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة المنوفية، واستكمالاً لجهودها في تطوير بيئة العمل بالمراكز التكنولوجية؛ وجه الوزير خلال الجولة بصرف دعم لوجستي عاجل للمراكز التكنولوجية بالمحافظة يضم (25) جهازًا ويشمل: 15 ماسحًا ضوئيًا (سكانر) و 10 طابعات، و3 وحدات لتنظيم الدور.

وتستهدف هذه الخطوة رفع الكفاءة التشغيلية للمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وتسريع الدورة المستندية لمعاملات المواطنين؛ ولا سيما طلبات التصالح، وتراخيص المحال العامة، وطلبات توصيل المرافق المدارة بالتنسيق مع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة."

من جانبه، أكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، على أن المحافظة تمضى بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية وفق رؤية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية الموجهة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز من خلال المرور الميداني بكافة مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة وتقديم الدعم وتذليل أية معوقات بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

كما أكد محافظ المنوفية حرصه الكامل على التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعزيز جهود التنمية الشاملة وتعظيم الاستثمارات الحكومية والموارد المتاحة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر وبما يضمن انعكاس التحسن الاقتصادي بشكل مباشر علي جودة حياة المواطن في مختلف المجالات.

وأهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقديرًا للتعاون المثمر ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة .