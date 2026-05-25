فين كرتونة البيض اللي بـ70 جنيه؟.. ونائب منتجي الدواجن يرد: موجودة في المزرعة

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن الحية والبيض الطازج، هي سلعة لها طبيعة خاصة شديدة المرونة صعودًا وهبوطًا وفق آليات العرض والطلب.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وندى رضا، "شهدنا في الفترة الأخيرة مواسم يكون فيها سحب كبير جدًا من السوق، ومواسم أخرى يكون فيها السحب ضعيفًا، ونحن الآن في موسم يُعرف بموسم اللحوم، حيث تقوم معظم البيوت قبل عيد الأضحى بتجهيز اللحوم، فتقل معدلات استهلاك الدواجن والبيض بشكل طبيعي".

وتاب: "من المهم الإشارة إلى أن الإنتاج هذا العام أعلى من العام الماضي بنحو 20%، ما أدى إلى وجود فائض واضح في المعروض".

ولفت إلى أنه قد تم فتح أبواب التصدير إلى عدد من الدول الإفريقية والآسيوية في صورة بيض مائدة وكتاكيت ودواجن مجمدة ومصنعات، لكن مع ذلك لا يزال هناك تراجع في الاستهلاك، وهو أمر طبيعي ومؤقت، ومن المتوقع أن يستمر لفترة أسبوع أو أسبوعين بعد العيد، حتى يعود الاستهلاك إلى معدلاته الطبيعية".

وتساءل الإعلامي محمود السعيد عن كرتونة البيض بسعر 70 جنيها، ليرد عليه نائب منتجي الدواجن بأن سعرها اليوم في المزرعة حوالي 75 جنيهًا، بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 150 جنيهًا، أي أن هناك تراجعًا بأكثر من 50 إلى 60%، "لكن الناس تنسى سريعًا".

وواصل: "أما في الأسواق، فقد تزيد الأسعار بنحو 15 إلى 20 جنيهًا حسب المكان، سواء سوبر ماركت أو محل متخصص، لكن ليس صحيحًا أنها تصل إلى 120 أو 130 جنيهًا بشكل عام، هذا غير دقيق، وقد يكون هناك اختلافات محدودة حسب نقاط البيع، لكن المتوسط حاليًا أقل من ذلك".