الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رياضة

وادي دجلة وإنبي.. مواجهة الحسم نحو نهائي كأس عاصمة مصر

رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الإثنين إلى استاد السلام، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين وادي دجلة وإنبي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

نتيجة الذهاب تشعل الصراع

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف، وهو ما أبقى جميع الاحتمالات مفتوحة قبل مواجهة الإياب. ويمنح هذا التعادل المباراة طابعًا خاصًا، حيث سيدخل كل فريق اللقاء بحسابات مختلفة أملاً في بلوغ النهائي والمنافسة على اللقب.

فرص الفريقين في التأهل

يدخل إنبي المباراة بأفضلية نسبية بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، إذ يكفيه تحقيق التعادل بأي نتيجة إيجابية من أجل ضمان التأهل إلى النهائي. أما وادي دجلة فلا يملك سوى خيار الفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة العبور ومواصلة مشواره الناجح في البطولة.

ومن المتوقع أن يعتمد إنبي على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال المساحات، بينما سيحاول وادي دجلة فرض أسلوبه الهجومي منذ الدقائق الأولى بحثًا عن هدف يمنحه الأفضلية ويقربه من تحقيق حلم الوصول إلى النهائي.

مواجهة تكتيكية منتظرة

من المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين الجهازين الفنيين، خاصة في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين خلال الفترة الأخيرة. كما أن أهمية المباراة قد تدفع اللاعبين إلى التحفظ في البداية قبل الدخول في أجواء المنافسة الحقيقية مع مرور الوقت.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة وادي دجلة وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد السلام، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وتتولى قناة أون سبورت نقل أحداث المباراة مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي شامل يضم نخبة من نجوم وخبراء التحليل الرياضي للحديث عن أبرز الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بالمواجهة.

يدرك الفريقان أن الفرصة أصبحت على بعد 90 دقيقة فقط من بلوغ النهائي، وهو ما يجعل المواجهة مرشحة للإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة، في صراع مفتوح لحسم هوية الطرف الثاني في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر

بالصور

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

