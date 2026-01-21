بكلمات مؤثرة .. ياسمين الخطيب تبعث الأمل في قلوب مُتابعيها | ماذا قالت؟

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب منشورًا جديدًا لجمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي: «أثق أن لكل مجرم عقابًا، ولكل مجتهد نصيبًا، وأن الظلم لا يدوم، وأن بعد العسر يسرًا، وأن الفرج مهما تأخر آتٍ، وأن العوض سيكون مدهشًا».

ياسمين الخطيب على فيسبوك

وكانت قد علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على تصريحات الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عقب الخسارة من منتخب السنغال في دور قبل النهائي.

وكتبت ياسمين الخطيب على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “أتمنى ألا تتسبب تصريحات الكابتن حسام والكابتن إبراهيم في اختتام البطولة بعداوة تافهة مع المغاربة، كتلك التي خلّفتها مباراة مصر والجزائر عام ٢٠٠٩”.

وتابعت: “مع التأكيد، أن محبة المغاربة للمصريين تتجاوز حدود ملاعب كرة القدم؛ فقد استقبلونا بمنتهى الترحاب، وحضروا مباريات مصر يشجعوها كأنهم مصريون”.

واختتمت: “في كل الأحوال، لا يجوز أن تُفرق كرة القدم ما جمعته الهوية والتاريخ والمصير”.