حالة من الفوضى.. ترامب يستقل طائرة جديدة إلى دافوس بعد عطل بـ«إير فورس وان»
الدفاع الجوي الروسي يسقط 75 طائرة مُسيّرة أوكرانية خلال الليل
برشلونة يقترب من خطف موهبة الأهلي.. حمزة عبد الكريم على أعتاب الكامب نو | تفاصيل
بكلمات مؤثرة .. ياسمين الخطيب تبعث الأمل في قلوب مُتابعيها | ماذا قالت؟
دعاء المطر للنجاح .. بـ 12 كلمة تتذوق الفرحة وتتحقق كل أمنياتك
«تحالفات محسوبة بدقة».. خبير: ترامب يعترف بحق مصر في مياه النيل والسيسي يُؤسّس لعلاقات دولية متوازنة
ملف سد النهضة من جديد في واشنطن.. لماذا يتحرك ترامب الآن؟
تعرّف على أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
روايات صادمة.. رصاص إسرائيلي في جثامين أطفـ.ــال إيرانيين قتلــوا خلال الاحتجاجات
لو بنتي جالها حمى هننقذها إزاي.. محافظ بورسعيد لقيادات الصحة: «شغلوا وحدة سلام مصر»| شاهد
مصر تحصد جائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026
محافظ بورسعيد يستجيب لـ مُسنة من سكان «سلام مصر» بتخفيض تعريفة الركوب | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بكلمات مؤثرة .. ياسمين الخطيب تبعث الأمل في قلوب مُتابعيها | ماذا قالت؟

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
سارة عبد الله

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب منشورًا جديدًا لجمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي: «أثق أن لكل مجرم عقابًا، ولكل مجتهد نصيبًا، وأن الظلم لا يدوم، وأن بعد العسر يسرًا، وأن الفرج مهما تأخر آتٍ، وأن العوض سيكون مدهشًا».

ياسمين الخطيب على فيسبوك 

وكانت قد علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على تصريحات الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عقب الخسارة من منتخب السنغال في دور قبل النهائي.

وكتبت ياسمين الخطيب على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “أتمنى ألا تتسبب تصريحات الكابتن حسام والكابتن إبراهيم في اختتام البطولة بعداوة تافهة مع المغاربة، كتلك التي خلّفتها مباراة مصر والجزائر عام ٢٠٠٩”.

وتابعت: “مع التأكيد، أن محبة المغاربة للمصريين تتجاوز حدود ملاعب كرة القدم؛ فقد استقبلونا بمنتهى الترحاب، وحضروا مباريات مصر يشجعوها كأنهم مصريون”.

واختتمت: “في كل الأحوال، لا يجوز أن تُفرق كرة القدم ما جمعته الهوية والتاريخ والمصير”.

