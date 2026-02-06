قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2026 .. عائلة مصرية جدًا ملحمة اجتماعية لـ نهال عنبر وياسر علي ماهر

نهال عنبر
نهال عنبر
سعيد فراج

في خطوة تؤكد عودة قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام بقوة إلى ساحة الدراما المصرية، استأنف نجوم مسلسل «عائلة مصرية جدًا» تصوير مشاهد العمل، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني 2026، في عمل يعد أحد أبرز الإنتاجات الدرامية التي تراهن عليها الهيئة لإستعادة مكانتها الريادية في صناعة الدراما المصرية.

ويواصل أبطال العمل، في مقدمتهم النجمة الكبيرة نهال عنبر والنجم ياسر علي ماهر والنجمة مروة عبد المنعم، تصوير مشاهدهم وسط حالة من النشاط المكثف والحماس الكبير داخل مواقع التصوير، خاصة أن المسلسل يمثل عودة قوية لقطاع الإنتاج التابع للهيئة الوطنية للإعلام للمنافسة في الماراثون الرمضاني عبر عمل اجتماعي إنساني يحمل رؤية درامية متكاملة.

وأكدت الفنانة نهال عنبر أن فريق العمل يواصل التصوير على قدم وساق، مشيرة، إلى أن المسلسل يحمل رسالة إنسانية مهمة، حيث تقدم خلال الأحداث شخصية محورية ومؤثرة تعد أحد الأعمدة الأساسية داخل البناء الدرامي، وتعكس العديد من القضايا الإجتماعية التي تمس الأسرة المصرية، في دور يتسم بالواقعية والعمق الإنساني.

وفى سياق متصل كشف النجم ياسر علي ماهر عن استئنافه تصوير مشاهده، حيث يقدم شخصية مؤثرة ضمن الخطوط الدرامية للعمل، تعتمد على الأداء الواقعي والعمق النفسي، بما يساهم في إثراء البناء الدرامي وتنوع الشخصيات داخل المسلسل.

كما أعربت النجمة مروة عبد المنعم عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الضخم، مؤكدة، أنها تراهن على الشخصية التي تقدمها، والتي تحمل طابعًا دراميًا ثريًا إنسانيًا واجتماعيًا، موضحة أن الدور يمنحها مساحة تمثيلية كبيرة من خلال تصاعد الأحداث الدرامية التي تمر بها الشخصية داخل سياق العمل، وهو ما يمثل إضافة مهمة لمسيرتها الفنية.

وفي السياق ذاته، أكد المنتج محمد حمزة بأن المسلسل يمثل إنطلاقة جديدة لقطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا، إلى أن عودة القطاع بهذه القوة تعكس خطة طموحة تهدف إلى إستعادة الريادة الدرامية للتليفزيون المصري، خاصة في ظل مشاركة القطاع في أكثر من مشروع فني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حمزة بأن موقع التصوير يشهد حالة من الانسجام الفني بين نجوم العمل، في مقدمتهم نهال عنبر وياسر علي ماهر ومروة عبد المنعم، إلى جانب كوكبة كبيرة من النجوم، مؤكدًا، على أن العمل يراهن على تقديم دراما إجتماعية إنسانية تعكس واقع المجتمع المصري بصورة صادقة بعيدًا عن المباشرة.

واسترسل حمزة حديثه بأن مسلسل «عائلة مصرية جدًا»، يؤكد عودة قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام إلى صدارة المشهد الدرامي، عبر تقديم أعمال تحمل قيمة فنية ومجتمعية، وتعيد للتليفزيون المصري مكانته التاريخية كأحد أهم صناع الدراما في الوطن العربي.

مسلسل عائلة مصرية جدًا

وتتمحور أحداث مسلسل «عائلة مصرية جدًا» حول مجموعة من القضايا الإجتماعية التي تمس الأسرة المصرية، من بينها حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة القيم الأخلاقية داخل المجتمع، وذلك في إطار درامي إنساني يعتمد على الطرح الواقعي ويقدم رسائل اجتماعية هادفة.

مسلسل «عائلة مصرية جدًا» إنتاج مشترك بين كل من قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام وشركة «باك تو باك» للإنتاج والتوزيع السينمائي برئاسة المنتج محمد حمزة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة الأوقاف، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة نهال عنبر، ياسر علي ماهر، مروة عبد المنعم، محمود فارس، خالد محروس، نرمين موسى، سعيد صديق، رزق رمضان، أحمد السباعي، مجدي البنداري، قدري أبو الهول، ياسمين محمد، نور المصري وآخرين وهو من فكرة وليد عطالله وقصه وسيناريو وحوار علاء سعيد وذلك تحت إشراف فني عام لكل من محمد جمال الحديني والدكتورة عبير القاضي والأستاذ مدحت يونس، بينما تعود الفكرة العامة للعمل إلى الدكتور أحمد المسلماني وأمين عام الهيئة الأستاذ مجدى لاشين ومن إخراج وداد تيسير عبود.

نهال عنبر مسلسل عائلة مصرية جدًا ياسر علي ماهر مسلسلات رمضان

