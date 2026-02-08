قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس سنة عقوبة التقاط صور وفيديوهات للأشخاص دون علمهم.. تفاصيل
متى نبدأ تعويد الأطفال على الصيام؟.. استشارية أسرية توضح
التعليم تراقب إلتزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية وتطبيق اجراءات السلامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو في كأس الكونفدرالية
بعد قليل| بدء أولى جلسات استئناف البلوجر قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟
لسه خارجة من المعرض.. اشتعال سيارة على طريق بنها شبرا الحر
مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات والمنشآت الطبية والنازحين في السودان
ما حكم صيام أيام القضاء والنذر في النصف الثاني من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
يقترب من 8000 جنيه.. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر مع بداية 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يواجه فالنسيا في الجولة 23 من الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يستعد فريق ريال مدريد بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا لاستئناف منافساته في الدوري الإسباني “الليجا”، بمواجهة قوية أمام نادي فالنسيا، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين لموسم 2025-2026.
 

ملعب مستايا يحتضن المواجهة

تُقام المباراة على أرضية ملعب مستايا معقل نادي فالنسيا، حيث يسعى الفريق المستضيف لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الريال لمصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج مؤخرًا.
 

ترتيب الدوري الإسباني قبل المباراة

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، خلف المتصدر برشلونة الذي يمتلك 58 نقطة بعد فوزه الأخير على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة أقيمت يوم السبت.

 من جانبه، يأتي فالنسيا في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، ما يضع الفريق تحت ضغط لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من مناطق الخطر.
 

التحدي بين الريال وفالنسيا

تُعد مواجهة اليوم فرصة لريال مدريد لتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة، وتعزيز موقفه في صراع اللقب، بينما يسعى فالنسيا للخروج من سلسلة النتائج السلبية وتحقيق نقاط غالية على أرضه. المباراة تحمل أهمية كبيرة لكل من الفريقين، فالريال يرغب في استعادة الانتصارات بعد أي تعثر سابق، وفالنسيا يسعى لإيقاف سلسلة النتائج المخيبة وتحسين موقعه في الترتيب
 

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، الموافق 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة اللقاء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD2، حيث ستقدم تغطية شاملة للمباراة وتحليلات قبل وبعد اللقاء.

مباراة اليوم بين ريال مدريد وفالنسيا تعد من أهم مواجهات الجولة 23 في الدوري الإسباني، وتأتي في توقيت حاسم للفريق الملكي لمواصلة مطاردة الصدارة، وللفالنسيا لمحاولة الابتعاد عن قاع الترتيب وتحقيق مفاجأة على ملعبه


 

ربال مدريد فالنسيا الدورى الاسبانى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

تريزيجيه

ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه

بيبو

محمود الخطيب يحتفل بتخرج حفيدته من المدرسة.. شاهد

ترشيحاتنا

الاهلي

أبطال أفريقيا.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل

الزمالك

فى الجنة.. أحمد دويدار يحيي ذكرى شهداء الزمالك

مصطفي شوبير

«الغندور» يُشيد بـ مصطفى شوبير: جامد أوي ربنا يحميك

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد