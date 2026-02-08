ريال مدريد يواجه فالنسيا في الجولة 23 من الليجا

يستعد فريق ريال مدريد بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا لاستئناف منافساته في الدوري الإسباني “الليجا”، بمواجهة قوية أمام نادي فالنسيا، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين لموسم 2025-2026.



ملعب مستايا يحتضن المواجهة

تُقام المباراة على أرضية ملعب مستايا معقل نادي فالنسيا، حيث يسعى الفريق المستضيف لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الريال لمصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج مؤخرًا.



ترتيب الدوري الإسباني قبل المباراة

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، خلف المتصدر برشلونة الذي يمتلك 58 نقطة بعد فوزه الأخير على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة أقيمت يوم السبت.

من جانبه، يأتي فالنسيا في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، ما يضع الفريق تحت ضغط لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من مناطق الخطر.



التحدي بين الريال وفالنسيا

تُعد مواجهة اليوم فرصة لريال مدريد لتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة، وتعزيز موقفه في صراع اللقب، بينما يسعى فالنسيا للخروج من سلسلة النتائج السلبية وتحقيق نقاط غالية على أرضه. المباراة تحمل أهمية كبيرة لكل من الفريقين، فالريال يرغب في استعادة الانتصارات بعد أي تعثر سابق، وفالنسيا يسعى لإيقاف سلسلة النتائج المخيبة وتحسين موقعه في الترتيب



موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، الموافق 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة اللقاء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD2، حيث ستقدم تغطية شاملة للمباراة وتحليلات قبل وبعد اللقاء.

مباراة اليوم بين ريال مدريد وفالنسيا تعد من أهم مواجهات الجولة 23 في الدوري الإسباني، وتأتي في توقيت حاسم للفريق الملكي لمواصلة مطاردة الصدارة، وللفالنسيا لمحاولة الابتعاد عن قاع الترتيب وتحقيق مفاجأة على ملعبه



