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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة ومحافظ القاهرة يبحثان تعزيز التعاون لتطوير الخدمات الطبية بالعاصمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم جهود تطوير مستشفيات المحافظة ورفع كفاءة المنشآت الصحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء مقترحات تطوير المستشفيات الحالية وتحسين البنية التحتية، إلى جانب دراسة مواقع مناسبة لإنشاء منشآت طبية جديدة تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات المتخصصة، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئة العلاجية المناسبة.

التوسع في المشروعات الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول آليات التوسع في المشروعات الصحية بالمحافظة، وفق خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.

وأكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة تطوير المنشآت الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق نقلة نوعية في المنظومة الصحية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم صابر عن تقديره لجهود وزارة الصحة في تطوير المستشفيات، مشيدًا بما تشهده من تحسينات تنعكس إيجابًا على جودة الخدمات، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة والوزارة لتنفيذ خطط التطوير.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والدكتور تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومن جانب المحافظة اللواء باسم عمارة مدير مديرية الإسكان.

وزير الصحة العاصمة محافظ القاهرة تطوير مستشفيات المنشآت الصحية مصر 2030 المنظومة الصحية

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