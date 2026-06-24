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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة تتابع تنفيذ الخطة العاجلة للسكان بأسيوط وتبحث تطوير خدمات صحة الأم والطفل

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، خلال زيارة موسعة للمحافظة لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والوقوف على مؤشرات الملف السكاني وجهود تحسين خدمات تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل.

وخلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي نتائج المسح الصحي ومؤشرات المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، ومؤشرات الخطة التنفيذية لعام 2026. 

أسيوط من المحافظات ذات الأولوية

وأكدت أن أسيوط من المحافظات ذات الأولوية، مشيرة إلى وجود مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات المواليد، ووجهت بزيادة أعداد العيادات المتنقلة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أكد محافظ أسيوط دعم المحافظة الكامل للخطة العاجلة للسكان والمبادرة الرئاسية، مشددًا على تكامل جهود جميع الجهات لتحقيق مستهدفات الدولة في الملف السكاني.

كما عقدت نائب الوزير اجتماعًا مع ممثلي قطاع العلاج الحر ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أكدت خلاله أهمية التوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، خاصة أن نحو 80% من الولادات تتم في القطاع الخاص، وأن الحمل غير المخطط يمثل نحو 20% من حالات الحمل. 

ووجهت بإنشاء قاعدة بيانات للسيدات في سن الإنجاب بالمنشآت الخاصة لتعزيز المتابعة والمشورة.

وفي اجتماع مع نقيب أطباء أسيوط الدكتور ضياء عبد الحميد، ونقيب صيادلة أسيوط الدكتور علاء عرفات، شددت على أهمية التدريب المستمر للأطباء والصيادلة، وتعزيز التوعية بفوائد الولادة الطبيعية، وخفض الولادات القيصرية غير المبررة، وتطوير خدمات الحضانات لخفض وفيات حديثي الولادة.

وعقدت اجتماعات مع مديري الإدارات الفنية ومديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية وأطباء التكليف، حيث أكدت أهمية خفض معدلات الولادة القيصرية، وتوسيع تركيب وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة، وتفعيل دور مراكز الرعاية الأولية، وتعزيز فرق سلامة المرضى لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب وزير الصحة الخطة العاجلة للسكان صحة الأم والطفل أسيوط معدلات المواليد

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