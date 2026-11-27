تواصل BMW X6 موديل 2026 تعزيز حضورها في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات، مستفيدة من تصميمها الذي يجمع بين ملامح سيارات SUV والخطوط الانسيابية المستوحاة من طرازات الكوبيه.

محركات BMW X6 موديل 2026

تعتمد BMW X6 M60i xDrive على محرك بنزين V8 مزدوج التيربو بسعة 4.4 لتر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي AWD، وتولد هذه المنظومة قوة تصل إلى 530 حصانا،

ويبلغ عزم الدوران 750 نيوتن متر، بينما تستطيع هذه الفئة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم في الساعة.

BMW X6 موديل 2026

وتضم تشكيلة BMW X6 موديل 2026 أيضا منظومة حركة تعتمد على محرك بنزين سداسي الأسطوانات، بسعة 3.0 لتر مع شاحن توربيني، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ويعمل بالتعاون مع نظام الدفع الرباعي AWD.

وتبلغ القوة الناتجة عن هذه المنظومة 381 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 520 نيوتن متر، وتحتاج السيارة إلى 5.4 ثانية للوصول من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة، فيما تبلغ سرعتها القصوى 250 كم في الساعة.

BMW X6 موديل 2026

مقصورة BMW X6 2026

تحصل المقصورة الداخلية على مجموعة من التجهيزات حيث تأتي المقاعد بكسوة جلدية فاخرة، مع مقعد للسائق بتصميم رياضي وإمكانية التعديل الكهربائي وحفظ وضعيات الجلوس، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك.

كما يحصل مقعد الراكب الأمامي على تعديلات كهربائية وتجهيزات التدفئة والتبريد والتدليك، ويأتي المقود مكسوا بالجلد ومتعدد الوظائف، مع خاصية التدفئة، وتضم لوحة القيادة شاشة للعدادات الرقمية بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة رئيسية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14.9 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي Apple CarPlay وAndroid Auto.

BMW X6 موديل 2026

وتعزز BMW التجهيزات الصوتية من خلال نظام يضم 20 سماعة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق للتحكم في درجات الحرارة بشكل مستقل، بالإضافة إلى فتحات تهوية مخصصة للصف الخلفي، كما تتوفر خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف في الصف الأمامي.

أبعاد BMW X6 2026 والتصميم الخارجي

تأتي السيارة بهيكل يبلغ طوله 4,938 مم، وعرضه 2,015 مم، وارتفاعه 1,693 مم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2,972 مم، ويبلغ وزنها دون ركاب 2,395 كجم، في حين توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 580 لترا.

BMW X6 موديل 2026

ويعتمد التصميم الخارجي على السقف المنحدر للخلف بطابع الكوبيه، وهو أحد أبرز العناصر التي تميز السيارة عن سيارات SUV التقليدية، كما تأتي مزودة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات رياضية مصنوعة من الألمنيوم بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف، وبفتحة سقف بانورامية.

سعر BMW X6 موديل 2026 في السعودية

يبدأ سعر BMW X6 موديل 2026 في السوق السعودية من 761,645 ريالا.