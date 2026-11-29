شدد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، خلال جولته المفاجئة مساء اليوم الأحد، علي محطة المنايف ورافع السماكين، بمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على الحالة الفنية، والوقوف على معدلات التشغيل، ومراحل إنتاج مياه الشرب، ما يضمن استدامة وانتظام خدمات مياه الشرب للمواطنين بالمناطق والقرى المخدومة.

رئيس مياه القناة يشدد علي الالتزام التام في جولة مفاجئة علي محطة المنايف والسماكين

وشملت جولة المهندس أحمد التراس المفاجئة، تفقد مختلف مكونات محطة مياه المنايف والتي تبلغ طاقتها التصميمية 90ل/ ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والعزب التابعة لها، حيث تابع الحالة الفنية لمراحل التشغيل، والاطمئنان على انتظام سير العمل، كما اطلع على منظومة التشغيل وإجراءات التعامل الآمن معها، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية، بما يحافظ على كفاءة المعدات ويضمن استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بالمستوى المطلوب.

كما فاجأ رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، رفع مياه السماكين والذي يعمل بسعة 2000 متر مكعب فى اليوم، ويخدم نحو 42 ألف نسمة بقرية المنايف والمناطق المجاورة، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، ومراجعة منظومة التشغيل، والاحتياجات المطلوبة والأعمال التي تستلزم التدخل، وتحديد الملاحظات الفنية بدقة وهو ما يعكس أهمية المحطة في توفير خدمات مياه الشرب للمواطنين بنطاق الخدمة.

وتضمنت جولة المهندس أحمد التراس، متابعة منظومة العمل وإجراءات سحب وتحليل عينات المياه بمختلف مراحل الإنتاج، ومتابعة نتائج الفحوصات الدورية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، مؤكدًا أهمية الالتزام ببرامج المراقبة والتحليل المستمر، ودقة تسجيل النتائج، بما يضمن سلامة المياه المنتجة والحفاظ على جودتها قبل وصولها إلى المواطنين.

كما أكد المهندس أحمد التراس، على أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية والمراجعة الدورية لجميع مكونات المحطات، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الأعطال بعد حدوثها، لافتا أن الحفاظ على الحالة الفنية للمحطات يتطلب المتابعة المستمرة والانضباط في تنفيذ إجراءات التشغيل والصيانة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لضمان استدامة الخدمة وجودتها، بالاضافة الي الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.