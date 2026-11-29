شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة على امتداد الشاطئ، بقيادة إنجي موسى، مديرة إدارة السياحة والمصيف والشاطئ بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن سرعة التعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت على شواطئ بورسعيد، واحتواء آثار التلوث، ومتابعة سحب العينات اللازمة لتحديد مصدر الزيت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

حملة مكبرة تنجح في إزالة آثار التلوث بطول 9 كيلو مترات

وشملت الحملة جميع قطاعات الشاطئ بمختلف أحياء المحافظة، بداية من شاطئ غرب بورسعيد وحتى شاطئ شرق بورسعيد، بطول 9 كيلومترات، حيث دفعت شركة النظافة المتعاقدة مع المحافظة بعدد كبير من اللوادر والمعدات الثقيلة والعمال، لتنفيذ أعمال إزالة آثار التلوث والتعامل مع بقعة الزيت، وفقًا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.

ونجحت الجهود المكثفة في السيطرة على آثار بقعة الزيت وإزالة المخلفات الموجودة على الشاطئ، حيث استعادت الشواطئ مظهرها الطبيعي، واختفت مظاهر التلوث التي ظهرت في المناطق المتأثرة، بالتزامن مع استمرار أعمال المتابعة للتأكد من عدم وجود آثار أخرى للتلوث.

وأكد سعد زغلول، المدير التنفيذي للشركة، أنه جرى التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أعمال الإزالة، إلى جانب تنفيذ التوجيهات الخاصة بإرسال العينات المطلوبة لإجراء التحاليل اللازمة وتحديد مصدر الزيت، مشيرًا إلى عودة النظافة إلى شواطئ بورسعيد عقب الانتهاء من جهود التعامل مع التلوث.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة حالة الشاطئ والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على نظافته وسلامة البيئة البحرية، والتعامل الفوري مع أي مستجدات.