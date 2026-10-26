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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عاملى خردة حاولا سرقة شقة بالسلام

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بمحاولة سرقة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة ولواذهما بالفرار عقب إكتشاف أمرهما.


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاملى خردة – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام)، وضُبط بحوزتهما (كمية لمخدر الآيس) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بغرض الإتجار، ومحاولتهما الدلوف للشقة المشار إليها على النحو الظاهر بمقطع الفيديو لسرقة الأسلاك الكهربائية ولدى إكتشاف أمرهما لاذا بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الشقق

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