محافظ المنوفية يلتقى 100 مواطن على مدار 6 ساعات.. قرارات عاجلة لحل الشكاوى

واصل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عقد اللقاءات الجماهيرية الموسعة ضمن فعاليات المرحلة الثانية لـ"مبادرة كلنا عندك" وذلك في إطار حرصه واهتمامه بترسيخ نهج التواصل مع المواطنين من خلال اللقاءات المباشرة والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم على أرض الواقع وتقديم حلول واستجابات فعالة للشكاوى لتحسين مستوى الخدمات، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، مديري المديريات الخدمية، رؤساء الأجهزة التنفيذية بمختلف القطاعات بالمحافظة.

وقبيل اللقاء الجماهيري ، تفقد محافظ المنوفية المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على معدلات الأداء بعدد من الملفات المهمة والحيوية ومنها “ التصالح علي مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وتراخيص المحال العامة ”.

ووجه المحافظ بسرعة إنجاز الطلبات وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية ، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل الحكومي.

وقد التقي محافظ المنوفية بـأكثر من ١٠٠ مواطن علي مدار ٦ ساعات متواصلة ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين ووضع جودة الخدمات في صدارة الأولويات.

واستهل المحافظ اللقاء بصرف مساعدات مالية عاجلة وتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم دعماً لهم ، وكذا توفير كشك لحالة إنسانية بنطاق طوخ طنبشا كمصدر دخل والمساهمة في تحمل أعباء المعيشة دعماً لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية لتوفير حياة كريمة.

كما وجه مدير مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالتنسيق مع القطاع الخاص كمصدر دخل ثابت للأسر ، مؤكداً أننا مستمرون في تعزيز الحماية الاجتماعية ومد يد العون للفئات المستحقة .

فيما وجه محافظ المنوفية مدير مديرية الزراعة بإجراء معاينة علي الطبيعة لفحص شكوي أهالي حوض ثابت يتضررون من عدم وصول مياه الري البحارى للأراضي الزراعية بمنطقة زمام ديا الكوم والعرض عليه بما تم في هذا الشأن.

كما استمع المحافظ لعدد من أهالي قرية أبو مشهور بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوي عليها لخدمة أبناء القرية ، موجهاً رئيس المدينة بعرض الموقف الحالي وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات تحقيقاً للصالح العام و بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بإجراء معاينة على الطبيعة لفحص شكوى مواطنة بكفر هلال تلتمس تسهيل إصدار رخصة بناء داخلية خاصة بها وفى حال وجود تعدى على المخطط التفصيلي يتم العرض على المستشار القانوني لإبداء الرأي.

كما أحال محافظ المنوفية شكوى مواطن بناحية طنبشا الى المستشار القانوني للمحافظة لفحص وإبداء الرأى بشان إنهاء اجراءات التعاقد على قطعة أرض أملاك دولة بالرغم من سداد كافة الأقساط المالية والالتزام الكامل بالاشتراطات، القانونية اللازمة والعرض بالموقف ، وكذا عرض موقف شكوى أخرى لمواطن يتضرر من المخطط التفصيلي، وكذا تكليف مدير مديرية الزراعة بفحص ودراسة شكوى مواطن يلتمس إنهاء اجراءات التصالح على مخالفات البناء على قطعة ارض خاصة به وفقا لأحكام القانون.

وخلال اللقاء ، كلف محافظ المنوفية السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع شركة الكهرباء بفحص ودراسة شكوى مواطنة ببركة السبع غرب تلتمس إنهاء اجراءات توصيل العداد الكهربائي الخاص بمنزلها وفقا للضوابط المنظمة فى هذا الشأن بما يضمن توفير حياة كريمة للأسرة.

فيما وجه المحافظ الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بالفحص الميداني لعدد من شكاوى المواطنين واعداد تقرير مفصل بالإجراءات المتخذة بما يضمن تلبية احتياجاتهم ويلبى رغباتهم.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية استمرار تضافر الجهود لتحقيق أهداف المبادرة والعمل علي تلبية احتياجات المواطنين ، بما يضمن وصول مظلة الدعم إلى مستحقيها بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن العمل الميداني يمثل ركيزة أساسية في تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وترجمة الجهود التنفيذية إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياتهم اليومية، بما يواكب رؤية الدولة نحو بناء الإنسان كونه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.