تعزيز التعاون المشترك بين محافظة المنوفية ومحكمة شبين الكوم الابتدائية

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الـكوم الابتدائية، في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والقضائية بالمحافظة بما يسهم في دعم جهود الدولة وترسيخ سيادة القانون، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، المستشار أمير المطيعى مساعد رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية.

وأعرب رئيس محكمة شبين الـكوم الابتدائية عن سعادته وتقديره لتلك الزيارة، مؤكداً على أهمية التناغم والتكامل بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مثمناً جهود محافظ المنوفية لما تشهده المحافظة من تقدم وتطور وإحداث تنمية شاملة بكافة القطاعات المختلفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تناول اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ، وأشاد محافظ المنوفية بالدور الوطني الذي تقوم به السلطة القضائية ومجهوداتهم الفعالة في تحقيق العدالة، مؤكداً حرص المحافظة على أهمية التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتدعيم مسيرة التنمية.