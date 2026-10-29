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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي وفد شركة «جار كاس» لبحث سبل التعاون المشترك

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، بحضور نائبه محمد موسى، وفد مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي للسيارات «جار كاس»،  برئاسة الدكتور المهندس محمد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبحث آليات التعاون المشترك وسبل تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء مناقشة مجالات التعاون المقترحة بين المحافظة والشركة، واستعراض سبل الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات المتاحة لدى الشركة، بما يسهم في تطوير آليات العمل، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز قدرة المحافظة على دعم مشروعاتها الخدمية والتنموية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على بناء شراكات فعّالة مع الشركات المتخصصة، مشيراً إلى أن تعظيم الموارد الذاتية يمثل أحد المحاور الداعمة لجهود التنمية ، من خلال حسن إدارة الإمكانات المتاحة، ورفع كفاءة استغلالها، بما يسهم في دعم خطط التطوير وتحسين جودة الخدمات، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاستدامة في الأداء وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، تأكيدًا على أواصر التعاون المشترك بما يساهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية كار جاس نائب المحافظ

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