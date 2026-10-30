تشييع جثماني زوج وزوجة ضحايا حادث الطريق الزراعي بالمنوفية

​شهدت قرية أبو مشهور بمحافظة المنوفية، اليوم، مشهدًا مهيبًا ومؤثرًا، حيث شيع أهالي القرية والمئات من المواطنين جثماني زوج وزوجة لقيا مصرعهما في حادث أليم على الطريق الزراعي.

وتحولت القرية إلى سرادق عزاء كبير خيم عليه الحزن والأسى لفقدان شابين عُرفا بحسن السيرة وطيبة الأثر.

​بدأت المراسم بتجمع الأهالي وجمهور المصلين في ساحة مسجد التقوى بالقرية، حيث أُقيمت صلاة العصر، وتلتها صلاة الجنازة على روح الفقيدين وسط دموع الأهل والأصدقاء الذين لم تصدق عيونهم فجيعة الفراق.

​وشارك في تشييع الجثمانين حشد غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيدين في هذا المصاب الأليم. وعقب الصلاة، توجهت جموع المودعين إلى مقابر الأسرة ليوارى الجثمانان الثرى، داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته.

​يأتي هذا الحادث المفجع ليجدد الأحزان حول مخاطر الطرق السريعة وحوادث المرور التي تواصل حصد أرواح الأبرياء. وقد خلّف رحيل الزوجين حالة من الصدمة العميقة بين الجيران والأقارب، خاصة وأن الراحلين تركا خلفهما سيرة طيبة وذكريات حسنة بين كل من عرفهما.