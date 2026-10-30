قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص في تصادم جوي بين مروحيتين بولاية أوريجون الأمريكية
وزير التعليم يزور المعهد الوطني للتربية بسنغافورة ويطلع على تجربته في إعداد المعلمين
النونو والسفياني.. مقتل قياديين أمنيين في الفصائل اليمنية
هل يرحل عموتة عن الأهلي؟.. أمير هشام يكشف كواليس موقف الإدارة
خاص| الزمالك يطلب السعة الكاملة للاستاد بمباراة الإفريقي
مياه المنوفية: غدا قطع المياه عن قريتين 12 ساعة
قراصنة كوريا الشمالية يسرقون 6.3 مليار دولار من عملاق العملات المشفرة
تشريح جثمان فتاة سقطت من الطابق الثالث في بولاق الدكرور
التغذية في الشتاء.. أطعمة مهمة لمواجهة الإنفلونزا ومنع زيادة الوزن
كريم عبد الوهاب: فيلم «آخر رقصة في كيبور» يقدم تفاصيل جديدة عن حرب أكتوبر
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. "هرم السينكي" حكاية أثر فرعوني غامض دفنته الرمال في صحراء البلينا
سنن يوم الجمعة.. أعمال مستحبة تزيد الأجر والثواب من الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشييع جثماني زوج وزوجة ضحايا حادث الطريق الزراعي بالمنوفية

المتوفيان
المتوفيان

​شهدت قرية أبو مشهور بمحافظة المنوفية، اليوم، مشهدًا مهيبًا ومؤثرًا، حيث شيع أهالي القرية والمئات من المواطنين جثماني زوج وزوجة لقيا مصرعهما في حادث أليم على الطريق الزراعي. 

وتحولت القرية إلى سرادق عزاء كبير خيم عليه الحزن والأسى لفقدان شابين عُرفا بحسن السيرة وطيبة الأثر.

​بدأت المراسم بتجمع الأهالي وجمهور المصلين في ساحة مسجد التقوى بالقرية، حيث أُقيمت صلاة العصر، وتلتها صلاة الجنازة على روح الفقيدين وسط دموع الأهل والأصدقاء الذين لم تصدق عيونهم فجيعة الفراق.

​وشارك في تشييع الجثمانين حشد غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيدين في هذا المصاب الأليم. وعقب الصلاة، توجهت جموع المودعين إلى مقابر الأسرة ليوارى الجثمانان الثرى، داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته.

​يأتي هذا الحادث المفجع ليجدد الأحزان حول مخاطر الطرق السريعة وحوادث المرور التي تواصل حصد أرواح الأبرياء. وقد خلّف رحيل الزوجين حالة من الصدمة العميقة بين الجيران والأقارب، خاصة وأن الراحلين تركا خلفهما سيرة طيبة وذكريات حسنة بين كل من عرفهما.

المنوفية محافظة المنوفية حادث الزراعي بركة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

وائل جمعة

خاص | وائل جمعة يوضح حقيقة هجومه على لاعبي مودرن سبورت: أنا زعلان من لعيبتي

مصري هاجم الإسرائيليين في أمريكا

أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا

حركة الشحن والسفن

إضراب عالمي يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة.. وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولار

وائل جمعة

وائل جمعة يهاجم مودرن سبورت: الأهلي ليس الفريق الذي تلعبون أمامه بهذا الشكل

التوقيت الشتوي 2026

غيّر ساعتك الآن.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا في مصر

سعر الذهب

تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة بعد إعلان الفائدة.. الآن

ترشيحاتنا

منة فضالي

أنا مش نجمة شباك .. منة فضالي : من حقي أشتغل عملين وتلاته في السنة

جريمة في الزمالك

جريمة في الزمالك تدخل قائمة المسلسلات الاعلي مشاهدة

يسرا محنوش

يسرا محنوش تتألق على المسرح الكبير وعلى الحجار يختتم الفعاليات بأوبرا الأسكندرية

بالصور

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد