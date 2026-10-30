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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليبرمان يرفض الانضمام إلى ائتلاف يضم أحزابًا عربية

ليبرمان
ليبرمان
فرناس حفظي

أعلن أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، رفضه الانضمام إلى أي ائتلاف حكومي يضم أحزابا عربية، مؤكدًا أن حزبه لن يشارك في حكومة تستند إلى دعم تلك الأحزاب.

وقال ليبرمان، في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن حزبه «لن يجلس مع مؤيدي الإرهاب»، مستشهدًا بمواقف عدد من السياسيين العرب واليساريين الإسرائيليين، من بينهم عضو الكنيست عوفر كاسيف، الذي أيد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وعضو الكنيست ياسر حجيرات، الذي اتهمه ليبرمان بتبرير حركة حماس.

كما انتقد ليبرمان تصريحات أسامة السعدي خلال احتفالات القائمة المشتركة بنتائج الانتخابات، معتبرًا أن إهداءه الإنجاز للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يمثل موقفًا مرفوضًا.

واختتم رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» منشوره بالتأكيد على أن حزبه لن يكون جزءًا من أي ائتلاف يعتمد على دعم من وصفهم بـ«مؤيدي الإرهاب»، في موقف يعكس استمرار رفضه للتحالف مع الأحزاب العربية.

أفيجدور ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» ائتلاف حكومي أحزابًا عربية مؤيدي الإرهاب

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