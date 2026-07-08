طارق يحيى يكشف عن التشكيل المثالي لمنتخب مصر.. بيبو والمعلم

كشف طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق، أنه يغبر من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم بنسبة 100 % وهو اتحرم منه ولكن ربنا يرحم الكابتن محمود الجوهري.

وتابع خلال لقائه مع محمد ثروت وعمرو رمزي، ببرنامج قبل الماتش، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عندما عمل كمذيع انقسمت حوله الأراء ولكن التحليل مهنته وحرفته.

وأوضح طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق،أن مصطفى شوبير عانى بسبب والده وكان يقولون إنه يلعب ويشارك في المباريات بسبب والده

وواصل أن المعلم حسن شحاته كان يرفع الأوفر ويروح يجيب جول وده أحسن واحد لعبت جمبه وده رهيب، قائلا: ده أيقونتي وأفيونتي وكنت عنده من يومين، وحاجة في حتة تانية

وأردف: لو هنعمل تشكيله بين الأجيال المختلفة من اللاعبين، الحضري، إبراهيم حسن، ماهر همام، ربيع ياسين، إسماعيل يوسف، أشرف قاسم، مجدي عبد الغني، حسن شحاتة، الخطيب، طاهر أبو زيد، شيكابالا، والاحتياطي، حسام حسن.