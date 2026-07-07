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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مونوريل شرق النيل يمد ساعات التشغيل لخدمة جماهير منتخب مصر

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
حسام الفقي

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن مد ساعات التشغيل وتشغيل استثنائي ومجاني لمونوريل شرق النيل، تيسيرًا لوصول الجماهير إلى منطقة المشجعين EFZ بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستمر تشغيل مونوريل شرق النيل كالمعتاد من الساعة 6:00 صباحًا وحتى الساعة 9:00 مساءً على كامل المسار لجميع المواطنين ويكون التشغيل الاستثنائي مجانًا لحاملي QR Code  فقط  من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 2 صباحاً من محطة المستثمرين حتى محطة R2 
مع ضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية داخل المحطات والقطارات واتباع إرشادات فرق التشغيل، بما يضمن سهولة الحركة وسلامة جميع الجماهير.

وتتمنى الهيئة القومية للأنفاق كل التوفيق لمنتخب مصر في مواصلة مشواره المشرف، وتحقيق إنجاز جديد يسعد ملايين المصريين.

الهيئة القومية للأنفاق مونوريل شرق النيل العاصمة الجديدة منتخب مصر

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