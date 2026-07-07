مونوريل شرق النيل يمد ساعات التشغيل لخدمة جماهير منتخب مصر

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن مد ساعات التشغيل وتشغيل استثنائي ومجاني لمونوريل شرق النيل، تيسيرًا لوصول الجماهير إلى منطقة المشجعين EFZ بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستمر تشغيل مونوريل شرق النيل كالمعتاد من الساعة 6:00 صباحًا وحتى الساعة 9:00 مساءً على كامل المسار لجميع المواطنين ويكون التشغيل الاستثنائي مجانًا لحاملي QR Code فقط من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 2 صباحاً من محطة المستثمرين حتى محطة R2

مع ضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية داخل المحطات والقطارات واتباع إرشادات فرق التشغيل، بما يضمن سهولة الحركة وسلامة جميع الجماهير.

وتتمنى الهيئة القومية للأنفاق كل التوفيق لمنتخب مصر في مواصلة مشواره المشرف، وتحقيق إنجاز جديد يسعد ملايين المصريين.